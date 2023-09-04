Akıl hastanesine götürülürken kaçmayı başaran suçlu adam ayaklarına ve karnına bağlanan zincirle çamurda bulundu

Oregon'da cinayet teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan Christopher Pray, akıl sağlığı hastanesinden götürülürken kaçtı. Kaçtıktan sonra çamurlu bir gölette bulundu ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Pray, yanlış bir isim vererek tanınmamaya çalıştı ancak hastane çalışanları tarafından teşhis edildi ve tutuklandı. Pray'in nasıl kaçtığı soruşturuluyor ve şu anda cezaevinde.

Amerika'nın Oregon eyaletinde cinayette teşebbüsle suçlanan Christopher Pray isimli adam tedavisi için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırıldığı sırada kaçtı. Her yerde aranan adam, bir köprü altında bulunan gölette çamur içinde kaçmaması için vücuduna bağlanan zincirle debelenirken bulundu.

Kurtarma görevlileri tarafından kurtarılan Pay, tutuklanarak cezaevine yollandı.

Christopher Pray, Oregon Eyalet Polisi'nin belirttiğine göre, Portland'daki gölette omuzlarına kadar gömülü halde bulundu. Portland İtfaiye ve Kurtarma personeli adamı halatlar kullanarak kurtardı ve hastaneye götürdü. Pray, hastanede tanınmamak için kendini farklı bir isimle tanıttı. Fakat bir hastane çalışanın kendisini tanıması üzerine polise haber verildi.

Oregon Eyalet Polisi, Pray'in çarşamba günü Salem'deki Oregon Eyalet Hastanesi'ne götürülürken nasıl kaçmayı başardığını araştırıyor. Pray, bacak prangaları, karın zinciri ve kelepçelerle sıkıca bağlı olmasına rağmen kaçmayı başardı.

Pray, Multnomah İlçe Mahkemesi'nde, Portland'un bulunduğu yerde, cinayet teşebbüsü, soygun, saldırı ve ateşli silah taşıma suçlarından yargılanıyor. Mahkeme kayıtlarına göre, dava görmeye elverişli olmadığı belirlendiğinde Pray, çarşamba günü Oregon Eyalet Hastanesi'ne gönderildi.