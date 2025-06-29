Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 20.05'te gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Afad, saat 20.05'te Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 8 kilometre altında oluştu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

KORKUTAN DEPREM

Saat 20.05'te gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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