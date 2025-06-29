Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 20.05'te gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afad, saat 20.05'te Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 8 kilometre altında oluştu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
KORKUTAN DEPREM
Saat 20.05'te gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.