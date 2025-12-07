'Akdeniz Bölgesel İklim Değişikliği Merkezi' İstanbul'da faaliyete geçecek

MISIR'da gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda Kahire Deklarasyonu'nun kabul edildiği bildirildi.

Mısır'da gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP24) Kahire Deklarasyonu kabul edildi. Akdeniz'de iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları için İstanbul'da kurulacak Bölgesel İklim Değişikliği Faaliyet Merkezi'nin (CC/RAC) görev tanımları yapıldı, 2026 itibarıyla fiilen faaliyete geçmesi yönünde karar alındı. Türkiye sözleşmenin Uyum Komitesi üyeliğine asil üye tekrar seçildi. Bu kararlarla Türkiye COP31 ev sahipliği ve başkanlığının yanı sıra, Akdeniz'in iklim diplomasisinde oyun kurucu bir ülke olarak yoluna devam edecek. Çalışmalar kapsamında İzmir kıyılarında iklim uyumu, kıyı risk yönetimi, mavi ekonomi odaklı sürdürülebilir kalkınma modellerinin geliştirileceği pilot bir çalışma yürütülecek. Bu modelin iklim kriziyle mücadelede tüm kıyı ülkelerine örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

24'üncü Barselona Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP24) Mısır'ın Kahire kentinde, 2-5 Aralık arasında gerçekleştirildi. Türkiye'yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın temsil ettiği oturumlara, Slovenya adına Mitja Bricelj, Mısır adına Yerel Kalkınma Bakanı ve Çevre Bakan Vekili Manal Awad Mikhail UNEP adına Bölgesel Deniz Sözleşmeleri Programından Ekosistem Bölümü Direktörü Alberto Pacheco Capella ve Sözleşme Direktörü Tatjana Hema katıldı.

2030'A KADAR AKDENİZ'İN EN AZ YÜZDE 30'UNUN KORUMA ALTINA ALINMASI HEDEFLENİYOR

Toplantıda, 2026-2035 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Akdeniz Stratejisi, 2026-2035 İklim Değişikliğine Uyum Bölgesel Çerçeve Belgeleri ile birlikte sözleşmenin 2026-2027 Bütçesi ve İş Programı kabul edildi. Sözleşmenin Uyum Komitesi üyeliğine asil üye olarak tekrar Türkiye seçildi. Daha önceki toplantılarda kararlaştırılan Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Bölgesel İklim Değişikliği Faaliyet Merkezi'nin (CC/RAC) kurulması için son adım atıldı. Merkezin görev ve yetki alanları belirlendi, bütçesi onaylandı. Merkezin biyolojik çeşitliliğin korunması için 2030'a kadar Akdeniz'in en az yüzde 30'unun koruma altına alınması için çalışması hedefleniyor. Merkez, özellikle 2026-2035 Akdeniz Bölgesel İklim Değişikliğine Uyum Çerçevesi'nin uygulanmasına öncülük ederek, Akdeniz'in iklim direncini artırmaya yönelik çalışmaları koordine edecek.

VARANK: TÜRKİYE İKLİM EYLEMİNİN MERKEZİNDE YER ALACAK

Bakan Yardımcısı Fatma Varank merkezin Akdeniz için yürüteceği çalışmalar ile Türkiye'nin bölgesel liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Varank, bu gelişmenin, Akdeniz'de iklim dirençliliğini artıracak projelerin, politika süreçlerinin ve ortak kapasite geliştirme çalışmalarının güçlü bir kurumsal çerçeve altında hayata geçirileceği yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti. Türkiye'nin COP 31'e ev sahipliği yapacak olmasının bu süreci daha stratejik hale getirdiğini kaydeden Varank, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye hem ulusal hem de uluslararası ölçekte iklim eyleminin merkezinde yer alacak" dedi.

TÜRKİYE CAMP İZMİR PROJESİYLE DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL SUNACAK

Bölgesel İklim Değişikliği Faaliyet Merkezi'nin çalışmaları kapsamında Türkiye, Akdeniz'de kıyı ve deniz alanlarının bütünleşik yönetimi için örnek bir pilot proje olarak CAMP İzmir Kıyı Alanları Yönetim Programı Projesi'ni hayata geçirecek. Projeyle, İzmir kıyılarında iklim uyumu, kıyı risk yönetimi, mavi ekonomi odaklı sürdürülebilir kalkınma, entegre kıyı alanları yönetimi ve deniz mekansal planlama entegrasyonu konularında yol gösterici bir model ortaya konulacak. Proje, Bakanlığa bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile Öncelikli Eylemler Programı Bölgesel Faaliyet Merkezi (PAP/RAC) iş birliğinde 2026-2027 yılları arasında yürütülecek.

KAHİRE DEKLARASYONU KABUL EDİLDİ

Alınan kararların ardından toplantının Bakanlar Oturumu'nda, Gençlik Deklarasyonu ve Kahire Deklarasyonu kabul edildi. Kahire Deklarasyonu ile Akdeniz'in korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesi ve deniz kirliliğiyle mücadele konularındaki kararlılık bir kez daha vurgulandı. Deklarasyon, faaliyet merkezinin görev ve yetkileri kayıt altına alındı. Deklarasyonda Akdeniz'de 2030'a kadar deniz ve kıyı alanlarının en az yüzde 30'unun korunması, sürdürülebilir mavi ekonomi uygulamalarının hızlandırılması ve plastik kirliliğinin azaltılması gibi ana hedefler sıralandı.

İSTANBUL ÇEVRE DOSTU ŞEHİRLER ÖDÜLÜ

Akdeniz ile uyumlu çalışmalar yürüten belediyelere verilen 'İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü'nü bu yıl İspanya'nın Almeria kenti aldı. Türkiye'den Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ikincilik, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de üçüncülük ödülü verildi.

BAKAN YARDIMCISI VARANK'IN İKLİM DİPLOMASİSİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kahire'de Slovenya, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilcileriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde deniz ve kıyı alanlarının korunması, iklim değişikliğine uyum, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, Sıfır Atık yaklaşımı ve COP31 hazırlıkları ele alındı.