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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut." açıklamasıyla ilgili konuştu. Sözcü Çelik, "Bölgede terör örgütlerinin hareketliliğinin farkındayız. Talimat verildiği zaman eş zamanlı olarak TSK bu kara harekatına başlayacak konumdadır. En önemli hassasiyetimiz 30 kilometre derinliğin korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut" açıklamasıyla ilgili konuşan Çelik, Tsk'nın her an kara harekatına hazır olduğunu belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN "SINIR ÖTESİ OPERASYON" MESAJI

Çelik, şunları söyledi: "Terör örgütlerinin hareketlilikleri ya da birtakım odaklar tarafından hareketli haline getirmelerine dair birtakım gelişmeleri yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yıllar evvel bir karar harekatına karar veriliyor, planlaması yapılıyordu. Şimdi böyle bir durumda değiliz. Bölgemizde gelişmeler son derece dinamiktir. TSK Cumhurbaşkanımız tarafından verilen talimat verildiği andan itibaren harekete geçecek şekilde tetiktedir, sürekli güncellenmektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"TSK, TALİMAT VERİLDİĞİNDE HAREKATA BAŞLAYACAK KONUMDADIR"

Bölgede terör örgütlerinin hareketliliğinin farkındayız. Talimat verildiği zaman eş zamanlı olarak TSK bu kara harekatına başlayacak konumdadır. En önemli hassasiyetimiz 30 kilometre derinliğin korunmasıdır. Türk sınırlarından 30 km. derinliğe kadar Suriye ve Irak içinde herhangi bir yapılanma gördüğümüz andan itibaren birinci dereceden tehdit sayarız, gereken harekat gerçekleşir.

"HAREKETLİLİĞİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Daha öncesinde bu şerit ihlal edildiğinde, ileri gidilerek birtakım teröristanlar kurulmaya çalışılıyordu. CHP adına dış politika ile ilgili konuşanlar mavi vatanı ve bu kara harekatlarını eleştirdiler. Bu harekatlar olmasaydı burnumuzun dibinde DAEŞ ve PKK'ya ait yapılanmalar fiili devletçik olarak var olacaktı. TSK bunları darmadağın etmiştir. O yüzden bu hareketliliği çok yakından takip ettiğimizi söylemek isterim."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErol Birol :

Bu Millet bir uyanırsa yandınız!!!!

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Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

sınır diye bişey kalmamış ülke olmuş göçmen kampı bunlarda lafonten den masal okuyorlar

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Öcalan ile müzakere yapıldıktan sonra ne anlamı var ki? Olan gencecik vatan evlatlarına ve onların yoksul ailelerine oluyor.

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Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

Büyük ortak operasyon yapalım diyor küçük ortak salalım apoyu diyor bu nasıl bir fantazi Halk ı iyice saf yerine koydunuz :)

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Haber YorumlarıTuncay Karadeniz:

Trumpın göreve başlamasını beklemeden girilmesi lazım

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Sizin yanınızda saf alacak adamın haline acırım yemin ederim

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Haber Yorumlarıİlhan Fırat:

Nasıl adamsınız siz. Önce oturup konuşalım diyosunuz. Kabul etmeyincede durduk yere ölüyü uyandırıp ortalığı karıştırıyorsunuz

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