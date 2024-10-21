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FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz." dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FETÖ ELEBAŞI, BÜYÜK BİR İHANET AĞININ MİMARIYDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de ölmesiyle ilgili konuştu. Çelik şunları söyledi: "Terörist başının ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek, çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net şekilde göstermektedir. Terörist başı Fethullah Gülen büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Bugün de bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti.

Bu zihniyetle aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde aynı cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde faaliyetler yürüttüğünü ve kendilerince uygun fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz.

"İSMİNİ NETANYAHU GİBİ KATİLLERLE YAN YANA YAZDIRDI"

Emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. Bu dünyayı terk etmiş oldu. Şimdi yaptıkları açıklamaları gördükçe aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra kimler tarafından himaye edildiklerini daha net bir şekilde görmüş olduk. Kurdukları ağların üstüne gitme noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birçok odakları tahrip edildi. İsmini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı son bulmuş oldu. Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz."

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Ömer Çelik Politika AK Parti Güncel Dünya Sözcü

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Yorumlar (17)

VEFA:

Gerçekleri tarih zamanla apaçık yazacak.Tek sorumlu FETÖ değil, asıl sorumlular onu memleketin başına bela edip, palazlandıranlardır. Güç ve iktidar tarafsızların eline geçtiğinde, tüm çıplaklığıyla tüm sorumlular tarihe de geçecek!...

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murat:

Bir zamanlar Fethullah Hoca efendi hazretleriydi şimdi ise hain.nerden nereye.

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dehide:

Reisin yakalayacağını anladıkları için hemen ölmüş numarasına başvurdular. Amerika desteğiyle örgüt devam ediyor rehavete kapılmayın. Reis bu örgütü tamamen bitirecek yakındır

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Vatan Daş:

Dün oy için peşinden koşmuşlardı bugün yeriyorlar yarın mezarına ziyarete gitmeyecekleri ne malum. bu din istismarcısının.

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Cafer KILIÇ:

Ne istediysek vermedik dön gel bu hasret bitsin diyenler kimlerdi

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Yunus Vural:

Aaaaa sanki siz islam ı ve milli değerlerimizi

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Zaky:

Odunu bol olsun.. onunla is tutup ayni yollarda yuruyenlerde tez pesinden gitsin insallah..

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man over:

Dini ve milli değerlerimizi istismar eden başkalarıda var.Gün gelecek millet onlarında gerçek yüzlerini ve kime hizmet ettiklerini anlayacaklar.İnşallah iş işten geçmemiş olur.

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Sihirbazın Çırağı:

Bu "mücadele sözü" mevzusunu hep garipsiyorum. Terör örgütlerini asla "bitireceklerini" vaad edip gün, tarih verdikleri olmuyor bence bunu yaparak itiraf ediyorlar; mücadeleye ebediyete kadar devam edecekler çünkü asla sonunu getirmeyeceklerini söylemiş oluyorlar. Buradan anlayın niye 40-50 yıl terör örgütleriyle mücadele ediyorlar; çünkü mücadele ettikleri sürecek kendilerine ihtiyaç olduğunu öne sürerek kendilerine güç ve yetki devşiriyorlar. Sen fakir kalmışsın ilgilenmiyorlar.

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Buğra Er:

ERDOĞAN BİZ. İSLAMCI PARTİ DEĞİLİZ DİYORDU AMA

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