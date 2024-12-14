Aile içi şiddet ihbarına gelen polisi görünce kendini ateşe verdi

Londra'nın Islington bölgesinde dün sabah meydana gelen olayda, aile içi tartışma ihbarı üzerine gelen polislerin gözü önünde bir adam kendini ateşe verdi.

Olay, North Road'da saat 09:25 sıralarında yaşandı. Aile içi tartışma ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde sokakta bulunan bir adamın aniden kendini ateşe verdiğini gördü. Polis memurları hızla müdahale ederek yangın söndürücü ve ceketlerle müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çevredeki vatandaşların dehşet içinde çığlık attığı ve polis memurlarının panik içinde adama müdahale ettiği anlar kaydedildi.

Olayda alevler içinde kalan adam, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, adamın durumu ciddi olmayıp hayati tehlikesi bulunmuyor. Yangına müdahale eden bir polis memuru da hafif yanıklar nedeniyle tedavi gördü ve taburcu edildi.

Met Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Olay sırasında polis ekiplerinin olay yerinde bulunması nedeniyle, konu Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu'na sevk edilmiştir. Yaralının yakınları durumdan haberdar edilmiştir" denildi.

Olayla ilgili soruşturma Met Polis Teşkilatı Profesyonel Standartlar Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Londra İtfaiyesi ve Londra Ambulans Servisi de olay yerine sevk edilen birimler arasındaydı.

Görgü tanıkları yaşanan olayın şokunu atlatamadıklarını belirtirken, polisin hızlı müdahalesinin daha büyük bir faciayı önlediği kaydedildi.