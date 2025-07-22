Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! 'Ölümden Türkler kurtardı'

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esed rejimini devirerek ülke yönetimini devralan Ahmed Şara'nın son 7 ayda 3 kez suikast girişimine maruz kaldığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin özel haberine göre, saldırılardan en az biri Türk güvenlik birimlerinin müdahalesiyle engellendi.

"ŞARA'NIN HAYATINI TÜRKLER KURTARDI"

İsrail basını, Şara'ya yönelik ilk suikast girişiminin başkent Şam'daki Kasrü'l Şaab Sarayı çıkışında gerçekleştiğini yazdı. Şüpheli hareketlilik üzerine Türk güvenlik güçlerinin anında müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi. Haberde, "Şara'nın hayatını Türkler kurtardı" ifadeleri dikkat çekti.

YOL DEĞİŞTİRİLDİ, SALDIRI ÖNLENDİ

İkinci saldırı girişimi, Ürdün sınırındaki Dera vilayetinde yaşandı. Bölgeye ziyarette bulunan Şara'nın konvoy güzergâhında, Suriye ve Türk güvenlik birimlerince iki şüpheli tespit edildi. Yol değişikliği ile saldırı önlendi. Olay, kamuoyuna duyurulmadan kapatıldı.

SİLAH PUSU EYLEME GEÇMEDEN BOZULDU

Üçüncü ve en ciddi suikast planı ise Şam'da sabit bir güzergâh üzerine kurulan silahlı pusuydu. Türk ve yerel istihbaratın son anda fark ettiği saldırı hazırlığı, eyleme geçmeden bozuldu. Bu olaydan kısa süre sonra Şara'nın Şam'dan ani şekilde ayrılması, dikkat çekti.

İsrail ve Arap basını, Şara'nın tüm bu girişimlere rağmen kamuoyuna bilgi verilmemesi yönünde talimat verdiğini belirtiyor.