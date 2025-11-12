Haberler

Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump "Kaç eşin var?" diye sordu

Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu
Güncelleme:
Beyaz Saray'daki tarihi zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yaşanan esprili diyalog, uluslararası basında gündem oldu. Trump, Şara'ya hediye ettiği parfümü uzatırken "Kaç eşin var?" diye sordu. Şara ise gülümseyerek "Tabii ki bir tane" yanıtını verdi. Aynı soruyu Trump'a yönelten Şara ise "Şimdilik bir tane" karşılığını aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen tarihi zirve, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendirildi. Ancak görüşmenin sonunda yaşanan esprili diyalog, diplomasi tarihine renkli bir not olarak geçti.

HEDİYELEŞMEDE ESPRİLİ ANLAR

Görüşmenin ardından hediye takdimi sırasında ABD Başkanı Trump, Şara'ya özel tasarım bir parfüm şişesi hediye etti. Trump, elindeki ikinci şişeyi göstererek gülümseyip "İkincisi eşin için, kaç eşin var?" diye sordu. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise diplomatik bir zarafetle karşılık vererek "Tabii ki bir tane" yanıtını verdi.

ŞARA'DAN NÜKTEDAN YANIT

Sıra kendisine geldiğinde Şara, Trump'a Suriye kültürünü yansıtan el yapımı bir tarihi eser kopyası hediye etti. Ardından Trump'ın esprisine aynı tonda karşılık verdi: "İkinci parça da First Lady için. Peki senin kaç eşin var?"

Trump, bu sözler üzerine gülerek, "Şimdilik bir tane" yanıtını verdi.

ZİRVEYE DAMGA VURAN DAKİKALAR

İki liderin samimi tavırları, zirvenin resmiyetine kısa süreli bir mola verdirdi. Uluslararası basında geniş yer bulan bu diyalog "diplomaside mizahın gücü" olarak yorumlandı.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Dünya
