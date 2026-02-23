Haberler

Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti

Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın komşu ülke Afganistan'a düzenlediği hava saldırısı onlarca kişinin ölümüne neden olurken, kadınlar ve çocuklar dahil ailesinden 18 kişiyi kaybeden bir Afgan adamın hikayesi yürekleri dağladı. Sadece 48 saat önce evi hayat doluydu; çocuklar gülüyor, karısı yemek pişiriyor ve gelecek planları yapılıyordu. Şimdi ise ağlamıyor ama kalbi kırık, çevresindekilere dert yanan adam için ailesini kaybetmenin acısı dayanılmaz.

  • Pakistan Hava Kuvvetleri'nin 22 Şubat 2026'da Afganistan'ın Nangarhar ve Paktika eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişi öldü.
  • Saldırılarda bir ailenin 23 üyesinden 18'i hayatını kaybetti.
  • Pakistan saldırıları TTP ve ISKP militanlarına yönelik istihbarata dayalı hedeflemeler olarak savunurken, Afganistan egemenlik ihlali ve sivillerin hedef alınması olarak kınadı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Paktika eyaletlerinde 22 Şubat 2026'da Pakistan Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği çok sayıda hava saldırısı, yerel kaynaklara göre onlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı; ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

KALBİ KIRIK, ACISI DAYANILMAZ

Pakistan'ın hava saldırısı Afganistan'ı darmadağın ederken, bir Afgan adamın hikayesi yürekleri dağladı. Bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti. Sadece 48 saat önce evi hayat doluydu; çocuklar gülüyor, karısı yemek pişiriyor ve gelecek planları yapılıyordu. Şimdi ise ağlamıyor ama kalbi kırık, çevresindekilere "Her uçak sesi o günü hatırlatıyor" diye anlatıyor. Çevresindekilere dert yanan adam için ailesini kaybetmenin acısı dayanılmaz.

SALDIRILARIN ARKA PLANINDA GERİLİM VAR

Pakistan hükümeti hava saldırılarını, sınır ötesinden gelen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve İslam Devleti – Horasan Eyaleti'ne (ISKP) bağlı militanlara yönelik "istihbarata dayalı hedeflemeler" olarak savunuyor. Kabul yönetimi ise saldırıları Afganistan'ın egemenliğinin ihlali ve sivilleri hedef alma olarak nitelendirerek sert şekilde kınadı.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Bu gelişme, sınır hattında zaten devam eden gerginliği daha da artırdı. Saldırılar Ramazan ayı gibi hassas bir dönemde yaşanırken, Hindistan da Pakistan'a yönelik sivillerin ölümü nedeniyle sert tepki gösterdi ve Afganistan'ın egemenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun bazı kesimleri sivil kayıplar ve insani etkiler konusunda endişelerini dile getirirken, sınır hattındaki durumun daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısı yapılıyor. Afganistan yönetimi saldırıların cevapsız kalmayacağını belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' iddialarına valilikten yanıt

"Vakalarda patlama yaşanıyor" iddialarına İstanbul Valiliği'nden yanıt
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı

Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar

Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu

Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu