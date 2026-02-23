Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Paktika eyaletlerinde 22 Şubat 2026'da Pakistan Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği çok sayıda hava saldırısı, yerel kaynaklara göre onlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı; ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

KALBİ KIRIK, ACISI DAYANILMAZ

Pakistan'ın hava saldırısı Afganistan'ı darmadağın ederken, bir Afgan adamın hikayesi yürekleri dağladı. Bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti. Sadece 48 saat önce evi hayat doluydu; çocuklar gülüyor, karısı yemek pişiriyor ve gelecek planları yapılıyordu. Şimdi ise ağlamıyor ama kalbi kırık, çevresindekilere "Her uçak sesi o günü hatırlatıyor" diye anlatıyor. Çevresindekilere dert yanan adam için ailesini kaybetmenin acısı dayanılmaz.

SALDIRILARIN ARKA PLANINDA GERİLİM VAR

Pakistan hükümeti hava saldırılarını, sınır ötesinden gelen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve İslam Devleti – Horasan Eyaleti'ne (ISKP) bağlı militanlara yönelik "istihbarata dayalı hedeflemeler" olarak savunuyor. Kabul yönetimi ise saldırıları Afganistan'ın egemenliğinin ihlali ve sivilleri hedef alma olarak nitelendirerek sert şekilde kınadı.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Bu gelişme, sınır hattında zaten devam eden gerginliği daha da artırdı. Saldırılar Ramazan ayı gibi hassas bir dönemde yaşanırken, Hindistan da Pakistan'a yönelik sivillerin ölümü nedeniyle sert tepki gösterdi ve Afganistan'ın egemenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun bazı kesimleri sivil kayıplar ve insani etkiler konusunda endişelerini dile getirirken, sınır hattındaki durumun daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısı yapılıyor. Afganistan yönetimi saldırıların cevapsız kalmayacağını belirtti.