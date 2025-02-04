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Avrupa'dan 'daha etkin rol' çağrısı: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var

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Türkiye'nin AGİT bölgesindeki önemini vurgulayarak, 'kilit bölgesel zorlukları ele almakta Türkiye'nin görevi çok önemli' diyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkanı Pia Kauma, "Özellikle Asamble kapsamında liderlik pozisyonlarında Türkiye'nin daha etkin rol almasını umut ediyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tören salonunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'dan 'daha etkin rol' çağrısı: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var

"TÜRKİYE'NİN GÖREVİ ÇOK ÖNEMLİ"

Burada konuşan Kauma, Türkiye'nin AGİT bölgesinde ve AGİT PA'da oldukça önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, "Kilit bölgesel zorlukları ele almakta Türkiye'nin görevi çok önemli." ifadesini kullandı. Kauma, diyalog, işbirliği ve çok taraflılık açısından Parlamenter Asamblesi'ne yaptığı katkılardan dolayı Türkiye'ye takdirlerini iletti ve ayrıca Türkiye'nin AGİT PA'nın sonbahar toplantısına ev sahipliği yapacak olmasından dolayı teşekkür etti.

Avrupa'dan 'daha etkin rol' çağrısı: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var

"ANKARA'NIN AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ YAKIN AĞLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Toplantıya, AGİT ülkelerinden güçlü bir katılım sağlanabilmesi açısından, "Ankara'nın Akdeniz bölgesindeki yakın ağlarının" büyük önem taşıdığını belirten Kauma, "Yapıcı görüşmeler ve tartışmalar yapılacağına inanıyoruz; bunlar da gelecekteki güç birliğimizi şekillendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'dan 'daha etkin rol' çağrısı: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var

"TÜRKİYE'NİN DAHA ETKİN ROL ALMASINI UMUT EDİYORUZ"

AGİT PA Başkanı Kauma, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kilit güvenlik zorluklarının ele alınması bakımından çok önemli. Biz, Türkiye'nin, AGİT PA'daki rolünün devam etmesini temenni ediyoruz ve daha fazla işbirliği olsun istiyoruz. Özellikle Asamble kapsamında liderlik pozisyonlarında Türkiye'nin daha etkin rol almasını umut ediyoruz." TBMM ile kapsayıcı üst düzey ve etkili faaliyetlerde bir araya gelmek istediklerini bildiren Kauma, "AGİT PA, Türkiye ile güçlü işbirliğini sürdürmekte, bunu yapmaya devam etmek istemektedir. AGİT bölgesinde güvenliğin, istikrarın ve diyaloğun teşvik edilmesi için çalışmaların devam etmesi gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Avrupa'dan 'daha etkin rol' çağrısı: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat bozdağ:

ver gazı. madem öyle Avrupa birliğine alın. daha vatandaşına vize vermiyorsunuz neyin kafasoni yaşıyorsunuz

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Göçmenleri Türkiye ye kitleyip para yardımı yapacaz sizde kalsın diyen Avrupa bizi uşak olarak kullanıyor bir türk Avrupa ya gidemiyor vize serbestisi olacaktı yazık herkes mi bu kandırıyor kiralardan haberiniz var mı yönetenler bir kilo et ne kadar sayın yöneten gurup siz bu milletin vergsiyle geçiriyorsunuz unutmayın seçim yakındır

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

vay beee hemen terörist örgütlerini fonla hem birlikçagrısı ikiyüzlü ler sizi

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