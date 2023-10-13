Afganistan'da İsrail'e Karşı Protesto

Afganistan'ın başkenti Kabil, Nangarhar ve Kandahar vilayetlerinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Kabil'in İdgah Camisi'nin önünde cuma namazı çıkışı ellerinde Filistin bayrakları ile toplanan kalabalık İsrail aleyhine "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun zalimler" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Göstericiler adına konuşan Abdul Hak Hammad, Filistin'de yaşanan zulüm karşısında birçok ülkenin sessiz kaldığını söyledi.

Afganistan halkının Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Hammad, "Filistinli kardeşlerimizin zalimlere karşı direnmesini ve mücadele etmesini istiyoruz" dedi.

Hammad, ABD'nin Afganistan'da başarısız olduğu gibi İsrail'in de Filistin'de başarısız olacağına inandıklarını belirtti.

Filistin'de yaşanan zulümlere ses çıkaramayan İslam ülkelerine de seslenen Hammad, "Bugün siz bu zulme ses çıkarmazsanız ve göz yumarsanız yarın sizin de başınıza bela olacaktır bu İsrail, bunu asla unutmayın. Ahiret gününde bunun vebali çok kötü olacaktır" diye konuştu.

Hammad, birlik ve beraberlik içinde zalimlere karşı dik durulması gerektiğini sözlerine ekledi.