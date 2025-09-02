Afganistan'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem
Afganistan'ın Celalabad kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu, Kunar vilayetindeki 6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşandı.
AFGANİSTAN'ın Celalabad kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde hafta sonu 6 büyüklüğündeki depremin ardından Celalabad kentinde 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 15.29'da Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya