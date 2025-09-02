Afganistan'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Afganistan'ın Celalabad kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu, Kunar vilayetindeki 6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşandı.

AFGANİSTAN'ın Celalabad kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde hafta sonu 6 büyüklüğündeki depremin ardından Celalabad kentinde 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 15.29'da Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

