Afgan Göçmen Başvuruları Durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırının şüphelisinin 2021'de Afganistan'dan geldiğini açıklamasının ardından, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesi durduruldu.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), saldırının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik taleplerinin işlenmesinden, güvenlik ve inceleme protokollerinin daha ayrıntılı incelenmesine kadar bütün işlemlerin 'derhal geçerli olmak üzere' durdurulduğu bildirildi. USCIS'in tek odak noktasının ve misyonunun, ABD halkının güvenliği ve korunması olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırının şüphelisinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarının ABD'ye çok zarar verdiğini ifade etti.