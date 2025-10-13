Haberler

AFAD Gazze'ye İnsani Yardım Gönderiyor

AFAD Gazze'ye İnsani Yardım Gönderiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında gıda ve battaniye yardımları ile çadır geçişleri planladığını duyurdu. 27 Temmuz'dan bu yana 333 TIR malzemenin bölgeye ulaştırıldığı açıklandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından, 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetlerinin hız kazandığı belirtilerek, "13 Ekim tarihinde ülkemize ait 17 TIR gıda, 3 TIR battaniye yardımı ile ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır" denildi.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz 2025'ten bu yana 333 TIR malzemenin Gazze'ye geçişinin sağlandığı ifade edilerek, "Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan ülkemiz Türkiye, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve STK'ların katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye; 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesi sevk edilmiştir. Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 TIR malzemenin Gazze'ye geçişi sağlanmıştır. 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu çerçevede; 100 TIR malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılay ve ülkemizdeki diğer STK'ların katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır'ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır. 13 Ekim 2025 tarihinde ise ülkemize ait; 17 TIR gıda, 3 TIR battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır. AFAD olarak, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve STK'lar ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var

MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı
Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a

Tam ''Takıma geri döndüm'' derken aldığı haberle yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Reto Ziegler futbolu bıraktı

Tek golünü Galatasaray'a atan Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı
Fenerbahçe'de bir kötü haber de Mert Hakan'a

Tam ''Takıma geri döndüm'' derken aldığı haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.