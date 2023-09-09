AFAD, Fas'taki Deprem İçin Yardıma Hazır

AFAD, Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle yardım için harekete hazır olduğunu bildirdi. AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel bölgeye intikal etmek üzere hazır bekliyor.

Fas'ta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel harekete geçmek üzere hazırlandı.

Afad'tan yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında bugün Türkiye saati ile 01.17'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği hatırlatıldı.

Açıklamada, " Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.