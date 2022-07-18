Etiyopya'da asırlardır süren sıra dışı alışkanlık! 21. yüzyılda çiğ et yiyorlar - Haberler

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Etiyopya'da asırlardır süren sıra dışı alışkanlık! 21. yüzyılda çiğ et yiyorlar

AA - Mohammed Abdu Abdulbaqi - Dünya
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Etiyopyalılar yüzyıllardır süre gelen bir alışkanlık nedeniyle çiğ et yemeye devam ediyor. Yabancılar "statü ve zenginlik" göstergesi olarak kabul edilen bu alışkanlık nedeniyle şaşırıp kalıyor.

Etiyopyalılar yüzyıllardır devam ettirdikleri çiğ et yeme alışkanlıklarından doktorların uyarıları ve ülkede gittikçe yayılan fast food kültürüne rağmen vazgeçmiyor.

Etiyopya'da asırlardır süren sıra dışı alışkanlık! 21. yüzyılda çiğ et yiyorlar

YABANCILAR ŞAŞIRIP KALIYOR

Hem kırsalda hem de şehirdeki lokanta, kasap ve barlarda servis edilen çiğ et, ülkeyi ziyaret eden yabancıları şaşırtıyor.
Dünyanın farklı bölgelerinde garip karşılanabilecek bu yemek kültürü, Etiyopya'da yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin ağzını sulandırıyor.

Etiyopya'da asırlardır süren sıra dışı alışkanlık! 21. yüzyılda çiğ et yiyorlar

ZENGİNLİK GÖSTERGESİ

Çiğ et tüketen ve sağlık sorunları yaşayanlar, her ne kadar doktorlar tarafından uyarılsa da aynı zamanda bir "statü ve zenginlik" göstergesi olan bu alışkanlığından vazgeçemiyor.

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Dünya

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