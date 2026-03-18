MSB: İncirlik Üssü'ne ikinci Patriot sistemi konuşlandırılıyor

MSB: İncirlik Üssü'ne ikinci Patriot sistemi konuşlandırılıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik Üssü'ne ikinci bir Patriot hava savunma sisteminin yerleştirildiğini açıkladı. Almanya'dan görevlendirilen sistemin, Türk hava sahasında meydana gelen ihlallere karşı savunma amacı taşıdığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik Üssü'ne ikinci bir Patriot sisteminin daha konuşlandırıldığını açıkladı.

Bakanlık 18 Mart'ta yaptığı açıklamada ikinci sistemin "Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığınca görevlendirildiğini" duyurdu.

Bakanlık 9 Mart'ta da Malatya'ya yine Almanya'dan görevlendirilen bir Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıklamıştı.

İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Türk hava sahası üç kez füze ile ihlal edildi.

Füzeler, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Tahran yönetimi Türkiye'nin hedef alınmadığını savunuyor.

MSB, 12 Mart'taki açıklamasında İncirlik'in Türk üssü olduğunu vurgulamıştı.

Bakanlık "İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik'te konuşludur" demişti.

Bakanlık ayrıca "Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır" demişti.

İncirlik Hava Üssü, Adana ili sınırları içerisinde, şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunuyor.

İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden bir yıl önce, 1951 yılında başlanan üs, 1954'te açıldı.

