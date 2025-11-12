Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, OECD Adalete Erişim Toplantısı'na Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, OECD Adalete Erişim Toplantısı'na Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Madrid'de düzenlenen OECD Adalete Erişim 10'uncu Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Türkiye'nin hukuk sistemindeki düzenlemeler ve yargı reformu hedefleri paylaşıldı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 'OECD Adalete Erişim 10'uncu Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 'OECD Adalete Erişim 10'uncu Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldık. Ülkemizin hukuk sistemine kazandırdığımız düzenlemeleri ve adalete makul sürede erişimi sağlayan yeni uygulamaları anlattık. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji belgemizde yer alan hedeflerimizden bahsettik, tecrübelerimizi paylaştık. Mülkün temeli ve toplumsal huzurun teminatı olan adalete erişimi güçlendirmek için daima insanı merkeze alarak çalışmaya devam edeceğiz. Küresel ölçekte bir dayanışma ve ortak akıl zemini oluşturacak toplantının ülkelerimiz, hukuk ve yargı sistemlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs

Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.