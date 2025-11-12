Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, OECD Adalete Erişim Toplantısı'na Katıldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 'OECD Adalete Erişim 10'uncu Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 'OECD Adalete Erişim 10'uncu Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldık. Ülkemizin hukuk sistemine kazandırdığımız düzenlemeleri ve adalete makul sürede erişimi sağlayan yeni uygulamaları anlattık. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji belgemizde yer alan hedeflerimizden bahsettik, tecrübelerimizi paylaştık. Mülkün temeli ve toplumsal huzurun teminatı olan adalete erişimi güçlendirmek için daima insanı merkeze alarak çalışmaya devam edeceğiz. Küresel ölçekte bir dayanışma ve ortak akıl zemini oluşturacak toplantının ülkelerimiz, hukuk ve yargı sistemlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.