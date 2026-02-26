Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı

Endonezya'nın turistik adası Bali'de tropikal yağışların tetiklediği ani sel felaketi, sadece altyapı ve ulaşımı çökertmekle kalmadı; olağanüstü görüntüler de ortaya çıkardı. Sel sularının yükseldiği Kuta, Legian ve Denpasar gibi yerleşim bölgelerinde halk ve turistler, sokaklarda yüzen devasa yılanları görüp kayda aldı.

HALK KORKU İÇİNDE

Sosyal medyada yayılan videolarda, sel sularının sokakları gölleştirdiği bölgelerde sürünen büyük yılanlar dikkat çekti. Bazı kayıtlar, yılanların su yüzeyinde haşerat gibi süzüldüğünü gösterirken, görüntülerdeki insanlar hayvanların varlığına şaşkınlıkla tepki verdi. Bir videoda yerel bir kadının yılanı sudan çıkarmaya çalıştığı ve onunla mücadele ettiği görüldü.

TATİLCİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Selin getirdiği su birikintileri nedeniyle birçok cadde ve sokak geçilmez hale gelirken, özellikle Kuta ve Legian'da yaşayanlar ve tatilciler zor anlar yaşadı. Yerel halk ile turistlerin bir kısmı, suların içerisinden yürürken ya da teknelerle bölgeden uzaklaşmaya çalışırken görüntülendi. Acil durum ekipleri, yükselen su seviyelerine karşı halkı uyararak güvenli bölgelerde kalmaları çağrısında bulundu.

Endonezya'nın muson yağışları nedeniyle sık sık görülen ani sel olayları, bu yıl özellikle şiddetli seyretti. Bilindiği gibi, geçen yıl eylül ayında yaşanan aşırı yağışlar geniş çaplı su baskınlarına yol açmış, altyapı ve yaşam alanlarında büyük zarara neden olmuştu.