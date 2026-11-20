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Açlık Oyunları serisinin altıncı filmi Sunrise on the Reaping, 20 Kasım'da vizyona girdi. İlk filmden 24 yıl öncesinde geçen yapımın başrollerindeki üç genç oyuncu, dünyanın en çok kazandıran film serilerinden birine katılmanın heyecanını ve gerginliğini BBC'ye anlattı.

Seri, 14 yıl önce Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson gibi isimlerin kariyerini başlatmıştı. Yeni filmde aynı yolu 21 yaşındaki Joseph Zada, 20 yaşındaki Mckenna Grace ve 23 yaşındaki Whitney Peak yürüyor.

GENÇ HAYMITCH ROLÜ ZADA'NIN

İlk büyük rolünü üstlenen Zada, önceki filmlerde Woody Harrelson'ın canlandırdığı Haymitch Abernathy'nin gençliğini oynuyor. Haymitch, 12. Bölge'nin oyunlara gönderilen temsilcisi olarak Grace'in canlandırdığı Donner ile birlikte seçiliyor. Peak ise Haymitch'in sevgilisi Lenore Dove rolünde.

Zada, ilk dört filmdeki Harrelson performanslarına aylarca "tamamen gömüldüğünü", bulabildiği her şeyi izleyip notlar aldığını söyledi. Oscar adayı oyuncuyla ancak çekimlerin yarısında tanışan Zada'ya Harrelson, Cool Hand Luke ve Harold and Maude filmlerini izlemesini önermiş.

Çocuk yaşta The Handmaid's Tale ve The Haunting of Hill House dizileriyle tanınan Mckenna Grace ise seriye katılmanın "çok sinir bozucu" olduğunu, hiçbir şeyin insanı bu işe hazırlayamayacağını anlattı.

GLENN CLOSE: İLK SÖZÜ TRAVMA OLDU

Filmde Başkent'in abartılı temsilcisini oynayan Glenn Close, üç genç oyuncuyla ilk tanıştığında Zada'nın kendisine "Biraz travma yaşadım" dediğini, oysa çekimlerin daha uzun bir bölümünün kaldığını aktardı. Oyun yapımcısını canlandıran Jesse Plemons da Zada'nın dayanıklılığına hayran kaldığını söyledi.

Kadroda Ralph Fiennes, Maya Hawke, Kieran Culkin ve Elle Fanning de yer alıyor. Suzanne Collins'in 2025'te yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan film, oyunların 50. yılında geçiyor. İlk eleştiriler genel olarak olumlu; birçok yayın Zada'nın performansını övdü.

SERİ 3,3 MİLYAR DOLARI AŞTI

2012'den bu yana dünya genelinde 3,3 milyar doları (2,51 milyar sterlin) aşan hasılat elde eden seri, kıyamet sonrası Kuzey Amerika'da kurulan, 12 bölgeden oluşan Panem'de geçiyor. İlk üçleme, Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı Katniss Everdeen'in hikâyesini anlatıyordu.

Kaynak: BBC