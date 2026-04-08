ABD'li senatör 'Yalan söylüyor' diyerek Trump'ın ateşkes için kabul ettiklerini sıraladı

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta Pakistan'ın arabuluculuğunda taraflar 2 haftalık ateşkes kararı aldıklarını ilan etti. ABD'li Senatör Chris Murphy ise Trump'ın her gün yalan söylediğini belirterek ateşkes için kabul ettiklerini sıraladı.

Trump'ın söylediklerinin İran'ınkinden çok farklı olduğunu belirten Murphy, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran'a bıraktığını, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını kabul ettiğini, İran'a yönelik tüm yaptırımları askıya aldığını, İran'ın füze, İHA ve nükleer programlarını korumasına izin verdiğini belirtti.

"TRUMP HER GÜN YALAN SÖYLÜYOR"

ABD'li senatör katıldığı bir televizyon yayınında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump her gün yalan söylüyor. Açıkça gerçeği söylemiyor. İran açıklamasının bir kısmını bile kabul ederseniz, Trump İran'a Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü vermeyi kabul etmiş demektir. Bu olağanüstü.

"HANGİSİNİN DOĞRU OLDUĞUNU KİM BİLİR"

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına daha derinlemesine bakarsanız, Trump'ın ayrıca İran'ın zenginleştirme hakkını kabul ettiğini, İran'a uygulanan tüm yaptırımları askıya almayı kabul ettiğini ve İran'ın füze, insansız hava aracı ve nükleer programlarını sürdürmesine izin verdiği iddia ediliyor. Bunların hangisinin doğru olduğunu kim bilir, ama en azından bu anlaşma İran'a Boğaz'ı kontrol etme hakkı veriyorsa bu dünya için felaket olur ve gelinen noktaya inanmak gerçekten şaşırtıcı. Trump şimdilik en azından İran'a savaş başlatmadan önce sahip olmadıkları kritik bir su yolunun kontrolünü verdiği bir askeri eylemde bulundu.

"TRUMP'IN SÖYLEDİKLERİ İRAN'DAN TAMAMEN FARKLI"

Bu yüzden aslında gerçek bir anlaşma yok gibi görünüyor. Çünkü Trump'ın söyledikleri İran'ın söylediklerinden tamamen farklı. Ama eğer İran artık kalıcı olarak boğazı kontrol ediyorsa, ne büyük bir hata. Bu girişimin tamamı ne kadar yanlış bir hesaplamayla yapılmış"

2 HAFTALIK ATEŞKES İLAN EDİLDİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.

ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi

Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması

Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

İran'a tüm yaptırımların kaldırılması

İran'a birincil yaptırımların kaldırılması

BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi

İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması

ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi

Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi

