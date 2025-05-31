ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Göçmen Statüsü İptaline İzin Verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal etmesine izin verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin 500 binden fazla göçmene verilen geçici yasal statüyü iptal edebileceğine karar verdi.

Daha önce eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Küba, Venezuela, Haiti ve Nikaragua'dan gelen 532 bin göçmene geçici yasal statüsü verilmişti.