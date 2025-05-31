ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Göçmen Statüsü İptaline İzin Verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Göçmen Statüsü İptaline İzin Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin 500 binden fazla göçmene verilen geçici yasal statüyü iptal edebileceğine dair karar aldı. Bu statüler, Biden yönetimi döneminde Küba, Venezuela, Haiti ve Nikaragua'dan gelen göçmenlere verilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal etmesine izin verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin 500 binden fazla göçmene verilen geçici yasal statüyü iptal edebileceğine karar verdi.

Daha önce eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Küba, Venezuela, Haiti ve Nikaragua'dan gelen 532 bin göçmene geçici yasal statüsü verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

Her şey 10 gram altın için
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Van'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 4 can kaybı var
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin

Bir ilimizin 4 mahallesi de karantinada! Vatandaşlar sokağa çıkamıyor
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.