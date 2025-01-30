ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı

ABD'deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmesinin ardından kazanın bilançosu netleşiyor.

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÇARPIŞMA ÖNCESİ SON KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından CNN'in elde ettiği hava trafik kontrolörü ses kaydında, hava trafik kontrol operatörlerinin helikoptere ticari uçuşun görüş alanında olup olmadığını sorduğu ortaya çıktı.

Hava trafik kontrolörü helikoptere "PAT 2-5, CRJ görüş alanınızda mı?" dedikten kısa bir süre sonra "PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçin." dedi. Bu sözlerin ardından çarpışma gerçekleşti.

Kule daha sonra yaşananları diğer bir pilota bildirdi. Kontrolörün "Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 33'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek isterseniz, belirsiz bir süre operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapmak istediğinizi bana bildirin" dediği kayda geçti.