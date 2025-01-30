Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı

Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı! 2 isim serbest
Yüksekova'da gökyüzünde 6 gezegen aynı hizada sıralandı

Yüksekova'da gökyüzünde inanılmaz olay! Her şey çıplak gözle izlendi
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor

ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı

ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de inişe hazırlanan bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından en az 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç kazanın ardından kule ile kazaya karışan helikopter arasında geçen son konuşma da ortaya çıktı.

ABD'deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmesinin ardından kazanın bilançosu netleşiyor.

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÇARPIŞMA ÖNCESİ SON KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından CNN'in elde ettiği hava trafik kontrolörü ses kaydında, hava trafik kontrol operatörlerinin helikoptere ticari uçuşun görüş alanında olup olmadığını sorduğu ortaya çıktı.

Hava trafik kontrolörü helikoptere "PAT 2-5, CRJ görüş alanınızda mı?" dedikten kısa bir süre sonra "PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçin." dedi. Bu sözlerin ardından çarpışma gerçekleşti.

Kule daha sonra yaşananları diğer bir pilota bildirdi. Kontrolörün "Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 33'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek isterseniz, belirsiz bir süre operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapmak istediğinizi bana bildirin" dediği kayda geçti.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
img

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
img

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
img

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVEFA:

Bana ne herkesin dininden, ırkından, hurafesinden!.. Masum onca insan ölmüş, ÇOK YAZIK OLMUŞ!.. ÜZÜCÜ!..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

CAHİL ERTEM

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
12 takım Avrupa defterini kapattı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Orkun maça damga vurdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.