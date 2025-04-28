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ABD Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezini vurdu! En az 30 ölü

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ABD ordusunun Yemen'in Saada şehrinde bulunan Afrikalı göçmenlerin tutulduğu bir gözaltı merkezine düzenlediği saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybederken, en az 50 kişi de yaralandı.

ABD, Yemen'e yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Yemen'deki İran destekli Husilere ait medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, son olarak ülkenin Saada şehrinde bulunan ve Afrikalı göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezi ABD bombardımanının hedefi oldu.

30 KİŞİ ÖLDÜ 50 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 50 yaralının olduğu aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), günün erken saatlerinde Yemen'i hedef alan saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlamıştı. 15 Mart'tan bu yana Yemen'e gerçekleştirilen saldırılarda 800'den fazla Husi hedefinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu saldırılarda aralarında Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) birimlerinin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu yüzlerce Husi savaşçısı ve çok sayıda Husi lideri öldürülmüştür" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, "Seyrüsefer özgürlüğünü engellemeye devam ettikleri sürece baskıyı artırmaya ve Husi kabiliyetlerini zayıflatmaya devam edeceğiz" denilmişti.

ABD Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezini vurdu! En az 30 ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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