ABD Yargıcı, Trump'ın Harvard Fonlarını Dondurmasını Anayasaya Aykırı Buldu

ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin araştırma fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye yeniden aktarılmasının önünü açtı.

Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Harvard Üniversitesi'nin Trump yönetimine karşı açtığı davaya ilişkin 84 sayfalık kararını açıkladı. Kararda, Trump yönetiminin 2,2 milyar dolarlık araştırma fonlarını dondurmasının üniversitenin ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği belirtildi. Yargıç, söz konusu fonların Harvard Üniversitesi'ne yeniden verilmesine hükmetti.

Yargıç Burroughs, Trump yönetiminin antisemitizmle mücadelede Harvard Üniversitesi'nin yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle fonları kestiğine dikkat çekerek, yönetimin bu gerekçeyi 'ideolojik temelli, hedefli bir saldırıyı gizlemek için kullandığını' vurguladı. Kararda, "Davada sunulan belgeler, Trump yönetiminin antisemitizmi maske olarak kullandığını açıkça göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, mahkemenin kararının üniversitenin akademik özgürlüğünü, bilimsel araştırmalarını ve Amerikan yükseköğretimindeki temel ilkelerini savunan argümanlarını doğruladığının altını çizdi. Garber, değişen koşullara uyum sağlayarak üniversitenin misyonunu sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Liz Huston ise 'Obama tarafından atanan aktivist bir yargıcın' kararına itiraz edileceğini belirterek, Harvard Üniversitesi'nin 'vergi mükelleflerinin parasına anayasal hakkı olmadığını ve gelecekte hibe almaya uygun olmadığını' söyledi.