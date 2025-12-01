Haberler

ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi
Güncelleme:
ABD ve Suriye güçleri, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki silah depolarına ortak bir operasyon gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ortak operasyon kapsamında 130'dan fazla havan ve roket, çok sayıda piyade tüfeği, makineli tüfekler, tanksavar mayınlar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi" ifadeleri yer aldı.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Suriye güçleri ile işbirliği içinde terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silah depolarına ortak operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

"15'TEN FAZLA NOKTA İMHA EDİLDİ"

CENTCOM tarafından yayımlanan açıklamada, "CENTCOM ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler, 24-27 Kasım tarihlerinde Suriye'nin güneyinde DEAŞ'e ait silah depolarının bulunduğu 15'ten fazla noktayı tespit edip imha etti" denildi.

"DEAŞ'IN SİLAH DEPOLARI YERLE BİR EDİLDİ"

Açıklamada, "Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonları (CJTF-OIR) bünyesindeki ABD askeri personeli, Suriye güçleriyle birlikte Rif Şam vilayeti genelinde düzenlenen hava saldırıları ve kara kontrollü patlamalar yoluyla DEAŞ'ın silah depolarını belirleyerek imha etti. Ortak operasyon kapsamında 130'dan fazla havan ve roket, çok sayıda piyade tüfeği, makineli tüfekler, tanksavar mayınlar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi. Güçler, ayrıca yasadışı uyuşturucu maddeler de ele geçirerek imha etti" denildi.

"BU ÇOK BAŞARILI BİR OPERASYON"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bu başarılı operasyon, DEAŞ'e karşı elde edilen kazanımların kalıcı olmasını ve örgütün yeniden toparlanarak ABD veya dünyanın herhangi bir yerine terör ihraç etmesini engelliyor" ifadelerini kullandı. Cooper, "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını izlemeye devam edecek ve onları agresif bir şekilde takip edeceğiz" dedi.

Haberler.com - Dünya
Haberler.com
