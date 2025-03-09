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ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

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ABD ve Rusya, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

ABD ve Rusya, Suriye'de artan şiddet olayları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

ÇÖZÜM YOLLARI ELE ALINACAK

Diplomatik kaynaklar, toplantının yarın basına kapalı şekilde gerçekleştirilmesinin beklendiğini ifade etti. Toplantıda, çatışmaların durdurulması için çözüm yollarının ele alınması bekleniyor.

ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Suriye'nin Lazkiye kenti ve çevresindeki olayların fitilini ateşleyenin Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine yönelik saldırısı olduğu iddia ediliyor. 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleşen bu saldırıda 11 güvenlik görevlisi öldürüldü. Saldırının ardından Suriye ordusu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus'a sevk etti. Esad rejimi unsurlarının yakalanması için operasyon başlattı.

ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

AHMED ŞARA'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da bir camide yaptığı açıklamada, "Olabildiğince ulusal birliğimizi ve sivil barış korumalıyız. Allahın izniyle bu ülkede hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı. "Bu ülke hayatta kalma gücüne sahip diyen" Şara, "Şu anda yaşananlar beklenen zorluklar" dedi.

"SURİYE'NİN KAOSA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye'nin iç savaşa çekilmesi girişimleriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Şara, "Eski rejimin kalıntılarının teslim olmaktan başka seçeneği yok. Sivillere zarar veren herkes hesap verecek. Dışarıdan ya da yerel hiçbir gücün Suriye'yi kaosa ya da iç savaşa sürüklemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

ACİL DURUM KOMİTESİ KURULDU

Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart'ta askeri ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu. Komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceği, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHercai:

Eveeeet, şimdi geldik yine Suriye ye barış gücü diye işgal senaryolarına.Bu coğrafyada böyle etnik savaşlar olduğu sürece emperyalist güçlerle komşu olmaktan kurtulamayız.O yüzden ne PKK biter ne de sınırlarımız güvenli bir hâl alamaz...

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Haber YorumlarıVetaran Voyna:

Bir taraftan İsrail yanlısı ABD bir taraftan İran yanlısı Rusya sizi rahat bırakır mı.biri Ukrayna'da oldurmedigi adam kalmadı diğeri Afganistan Irak'ta öldürmedi adam kalmayanlar

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Abd ve Rusya Suriyeyi aralarında paylaşmış demekki. Ortak hareket ettiklerine göre.

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