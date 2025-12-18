Beyaz Saray Yetkilisi: "Abd ve Rusya, Ukrayna Konusunda Miami'de Görüşmeler Yapacak"

(ANKARA) - Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik planı kapsamında ABD ve Rus yetkililerin bu hafta sonu Miami'de yeni görüşmeler yapacağını açıkladı. Görüşmeler, Berlin'de kaydedilen sınırlı ilerlemenin ardından yapılırken, taraflar arasında özellikle topraklar ve güvenlik garantileri konusunda ciddi görüş ayrılıkları sürüyor.

ABD basınına konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, ABD ve Rus yetkililerin bu hafta sonu Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında yeni görüşmeler için Miami'de bir araya geleceğini söyledi.

Görüşmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin, Kiev ile Trump'ın özel temsilcileri arasında Berlin'de iki gün süren toplantılarda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılamasının ardından gerçekleştirilecek. Zelensky, aynı zamanda Moskova'nın "yeni bir savaş yılına" hazırlandığı uyarısında bulundu.

ABD merkezli gazete Politico'nun haberine göre, ABD tarafında ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın görüşmelere katılması bekleniyor. Rus heyetinde ise Rusya Ekonomi Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in yer alacağı belirtiliyor.

Beyaz Saray yetkilisi, ABD ve Rus heyetlerinin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Witkoff ve Kushner, geçen ay Kremlin'de Putin ile; Ukraynalı yetkililer ve Avrupalı liderlerle ise Berlin'de görüşmeler yapmıştı. Ancak haberlere göre, taraflar arasında hala ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Ukrayna ve ABD, Kiev'e yönelik gelecekteki güvenlik garantileri konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtirken, Ukrayna'nın hangi topraklardan vazgeçmek zorunda kalacağı konusunda anlaşmazlıklar sürüyor.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın savaşta hedeflerine, kendi toprağı olarak gördüğü bölgeleri ele geçirmek de dahil, "kesinlikle" ulaşacağını söyledi.