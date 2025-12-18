Haberler

Beyaz Saray Yetkilisi: "Abd ve Rusya, Ukrayna Konusunda Miami'de Görüşmeler Yapacak"

Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD ve Rus yetkililerin, Başkan Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik planı çerçevesinde bu hafta sonu Miami'de önemli bir toplantı yapacağını açıkladı. Görüşmelerin, Berlin'de kaydedilen sınırlı ilerlemenin ardından gerçekleşeceği belirtildi.

Görüşmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin, Kiev ile Trump'ın özel temsilcileri arasında Berlin'de iki gün süren toplantılarda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılamasının ardından gerçekleştirilecek. Zelensky, aynı zamanda Moskova'nın "yeni bir savaş yılına" hazırlandığı uyarısında bulundu.

ABD merkezli gazete Politico'nun haberine göre, ABD tarafında ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın görüşmelere katılması bekleniyor. Rus heyetinde ise Rusya Ekonomi Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in yer alacağı belirtiliyor.

Beyaz Saray yetkilisi, ABD ve Rus heyetlerinin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Witkoff ve Kushner, geçen ay Kremlin'de Putin ile; Ukraynalı yetkililer ve Avrupalı liderlerle ise Berlin'de görüşmeler yapmıştı. Ancak haberlere göre, taraflar arasında hala ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Ukrayna ve ABD, Kiev'e yönelik gelecekteki güvenlik garantileri konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtirken, Ukrayna'nın hangi topraklardan vazgeçmek zorunda kalacağı konusunda anlaşmazlıklar sürüyor.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın savaşta hedeflerine, kendi toprağı olarak gördüğü bölgeleri ele geçirmek de dahil, "kesinlikle" ulaşacağını söyledi.

Kaynak: ANKA / Dünya
title