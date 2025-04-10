ABD ve Rus diplomatlar İstanbul'da buluştu

Amerikalı ve Rus diplomatlar, büyükelçilik operasyonlarının karşılıklı olarak normalleştirilmesi için bugün İstanbul'da buluştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede sadece bu konunun görüşüleceği, Ukrayna ve diğer siyasi konuların masada olmayacağı vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, müzakere için ABD'ye yeni atadıkları Büyükelçi Aleksandr Darçiyev'in görevlendirildiğini duyurdu.

ABD heyetine ise Rusya ve Orta Avrupa politikalarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Sonata Coulter başkanlık edecek.

Salı günü bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ikili ilişkilerin normalleşmesinin de gündemde olmadığını, bunun yalnızca Rusya ve Ukrayna arasında barış anlaşması imzalandıktan sonra gerçekleşebileceğini belirtti.

İstanbul'daki görüşme bugün 10:00'da Rusya Başkonsolosluğu'nda başladı.

Washington ve Moskova'dan temsilciler Şubat ayında Suudi Arabistan'da Ukrayna'ya dair bir müzakere yapmıştı.

Bu görüşmede, büyükelçilik faaliyetleri konusunda da İstanbul'da ayrı bir müzakere yürütülmesi kararlaştırılmış ve bu müzakerenin ilk turu Şubat sonunda gerçekleşmişti.

İlk görüşme 6,5 saat sürmüştü

İstanbul'daki ilk görüşme ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yapılmış ve 6,5 saat sürmüştü.

İki ülkenin büyükelçilik faaliyetleri, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra karşılıklı olarak azaltılmıştı.

ABD ve Rusya son on yılda karşılıklı olarak çok sayıda diplomatı sınır dışı etti ve diğer ülkenin görevlendirebileceği elçilik çalışanı sayısına da kısıtlamalar getirdi.

İki ülke geçen yıl da Türkiye'de, Soğuk Savaş'ın bitiminden beri en büyük tutuklu takasını gerçekleştirmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organize ettiği 26 kişilik takasta Rusya'daki Amerikalı, Alman, Polonyalı, Norveçli ve Slovenyalı tutuklularla, ABD'deki Rus ve Belaruslu tutuklular takas edilmişti.

Yedi uçakla Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na götürülen tutuklular, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra değiş tokuş yapılmıştı.