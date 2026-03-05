ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar bölgeyi kan gölüne çevirdi. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kenti vurulurken; İran da misilleme saldırılarına başladı.

ABD-İSRAİL YERALTI TESİSİNİ BOMBALADI

ABD ve İsrail'in saldırıları da 6. günde de devam etti. ABD ve İsrail savaş uçakları, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait, Tahran'ın doğusunda bulunan yeraltı tesisi Damavand'ı bombaladı. Saldırı sonrası meydana gelen patlamalar kameralara yansıdı.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.