Haberler

ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar

ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar Haber Videosunu İzle
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırılarına başladı. Saldırıların ardından başkentte şiddetli patlamalar yaşandı.

  • ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları düzenledi.
  • İsrail ordusu, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağını 50 savaş uçağıyla vurdu ve operasyonda yaklaşık 100 bomba kullanıldı.
  • İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini bombalayan ABD ve İsrail'e İran'ın yanıtı ise İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmak oldu.

TAHRAN'A YENİ HAVA SALDIRISI

Savaş 8. gününe girerken; ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırılarına başladı. Saldırıların ardından başkentte şiddetli patlamalar yaşandı.

ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar

İsabet alan noktalarda yangın çıktığı da görülürken; şehrin alev topuna döndüğü anlar kameralara yansıdı.

ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar

YERALTI SIĞINAĞINI DA VURDULAR

İsrail ordusu, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeraltı sığınağını 50 savaş uçağıyla vurduklarını ve operasyonda yaklaşık 100 bomba kullanıldığını açıklamıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı

ABD'nin can damarına doğru böyle yola çıktı
Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

Savaşın kanlı kumarı! Operasyonları bilip on binlerce dolar kazandılar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiyi vurdu

"Hepsini vururum" demişti! İran, söylediğini yaptı
İranlılar sokağa çıktı, ABD ve İsrail'i protesto etti

Trump vurdukça ülkede kalabalıklar artıyor
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!