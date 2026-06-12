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Abd-İran Barış Anlaşmasının Cenevre'de İmzalanabileceği İddiası

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ABD basını, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir mutabakat zaptının Cenevre'de imzalanabileceğini iddia etti.

(ANKARA) - ABD basınında, Cenevre'de ABD ile İran arasında bir mutabakat imzalanabileceği iddia edildi.

ABD merkezli CNN International ve Bloomberg'de yer alan haberlerde, ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imza töreninin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılabileceği iddia edildi. Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkililere göre, ABD ve İran, G7 liderlerinin gelecek hafta İsviçre'de bir araya gelmeye hazırlandığı sırada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı imzalamaya daha da yaklaştı. Yetkililer, söz konusu metnin nihai bir anlaşmadan ziyade bir mutabakat zaptı şeklinde olabileceğini söyledi.

CNN International'ın üç kaynağa dayandırdığı haberde ise imza töreni için Cenevre'nin en güçlü seçenek olduğu aktarıldı. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynak, imza töreninin ABD Başkanı Donald Trump ve ABD heyetinin G7 Zirvesi için bulunacağı Fransa'ya yakınlığı nedeniyle Cenevre'de yapılmasının planlandığını ifade etti. Haberde, metne, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın katkısı nedeniyle "İslamabad Bildirisi" adının verilebileceği aktarıldı.

Kaynak: ANKA
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