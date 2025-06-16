ABD uçak gemisi USS Nimitz, Orta Doğu'ya doğru hareket etmeye başladı

ABD uçak gemisi USS Nimitz, Orta Doğu'ya doğru hareket etmeye başladı
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ABD uçak gemisi USS Nimitz, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tam kapsamlı bir savaşa dönüşmesiyle birlikte Orta Doğu'ya doğru hareket ediyor. İran'ın ABD'ye saldırması durumunda Amerikan ordusunun tüm gücünü göstereceği yönünde sert bir uyarıda bulunan Donald Trump, İran'ı açıkça tehdit etti. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları sonucu en az 24 İsrailli hayatını kaybetti.

ABD uçak gemisi USS Nimitz, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tam kapsamlı bir savaşa dönüşmesiyle birlikte Orta Doğu'ya doğru hareket ediyor.

Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ortasında, İran'ın ABD'ye saldırması durumunda Amerikan ordusunun tüm gücünü göstereceği yönünde sert bir uyarıda bulundu. Bu açıklama, Trump'ın daha önce İran'ın dini liderine yönelik suikast planlarını veto ettiğine dair çıkan haberlere rağmen geldi.

Trump, "Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin gücü daha önce hiç görülmemiş bir seviyede üzerinize inecek" diyerek Tahran'ı açıkça tehdit etti.

Pazartesi sabahının erken saatlerinde İran'a ait füzeler İsrail'e yağarken, bu saldırılar sırasında ABD Büyükelçiliği de zarar gördü. İran, Tel Aviv'e karşı savaş başlatmak için müttefiklerine "İslam Ordusu" kurma çağrısında bulundu.

İran'ın çok katmanlı savunma sistemlerini aşan füze saldırılarında en az 24 İsrailli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Saldırılar, Tel Aviv ve Hayfa liman kentinde evlerin ve binaların yıkılmasına neden oldu. Bu gelişmelerden sadece birkaç saat önce İsrail, İran'ın üst düzey üç güvenlik yetkilisini öldürmüş, Natanz'daki ana nükleer tesisini yok etmiş ve rejim değişikliği olasılığını gündeme getirmişti.

Bağımsız medya kuruluşlarının aktardığına göre, Tahran ve Karaj'da halkın pencerelerden ve çatılardan rejim karşıtı sloganlar attığı görüntülendi. Sloganlar arasında "Diktatöre ölüm" ve "Hamaney'e ölüm" gibi ifadeler yer aldı.

İranlı yetkililere göre cuma gününden bu yana devam eden İsrail saldırılarında 220'den fazla İranlı hayatını kaybetti, 1200 kişi ise yaralandı.

ABD uçak gemisi USS Nimitz, Orta Doğu'ya doğru hareket etmeye başladı

ABD uçak gemisi USS Nimitz, Orta Doğu'ya doğru hareket etmeye başladı

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