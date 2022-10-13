ABD'li senatör: Erdoğan bölgedeki tutumunu durdurana kadar F-16'larla ilgili hiçbir konuyu onaylamayacağım

ABD'de, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye F-16 satışında uygulanması planlanan şartlar kaldırılmıştı. Fakat Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, ''Erdoğan bölgedeki saldırgan tutumunu durdurana kadar F-16'larla ilgili hiç bir konuyu onaylamayacağım. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısı, ABD çıkarlarını korumak için elimizdeki araçlardan sadece bir tanesidir'' ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD arasında savaş uçaklarının satışı konusunda bilmece devam ediyor. Washington, Türkiye'ye parasını verdiği halde F-35 uçaklarını ABD vermemişti. Bunun üzerine Türkiye, ABD'den F-16 talep etti. ABD tarafından son gelen bilgilerde ise F-16 satışını şarta bağlayan iki madde Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısından çıkarılmıştı. Bu konuya ilişkin ilk açıklama ABD'li Senatör Bob Menendez'den geldi.

''F-16'LARLA İLGİLİ HİÇBİR KONUYU ONAYLAMAYCAĞIM''

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez konu ile ilgili ''Erdoğan bölgedeki saldırgan tutumunu durdurana kadar F-16'larla ilgili hiç bir konuyu onaylamayacağım. Senato dış ilişkiler komitesi başkanı olarak açık konuşuyorum. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı , ABD çıkarlarını korumak için elimizdeki araçlardan sadece bir tanesidir'' değerlendirmesinde bulundu.

TASARIDAN ÇIKARILAN İKİ MADDE

Tasarıda, Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönündeki şartlar kaldırıldı. Senatör Bob Menendez, Yunan lobilerine yakın bir isim olarak bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

TÜRKİYE 40 ADET F-16 TALEP ETTİ

Öte yandan Türkiye ABD'den F-16'ların en son versiyonu olan Block 70/72'lerden 40 adet ve bunun yanı sıra var olan jetleri için piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti istemişti.