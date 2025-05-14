ABD, Türkiye'ye 304 Milyon Dolarlık Füze Satışını Onayladı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 304 milyon dolar değerinde füze ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı.

Reuters'ın aktardığı haberde satış onayı, AIM-9X Sidewinder Block II füzeleri ile AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füzeleri kapsıyor.

Pentagon açıklamasında, satışın ana yüklenicisinin RTX Corp. olduğu belirtildi.

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