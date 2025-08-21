ABD Temyiz Mahkemesi, Göçmenlerin Geçici Koruma Statüsünü Sonlandırdı

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Trump'ın Orta Amerika ve Asya'dan gelen göçmenler için geçici koruma statülerini sona erdirme kararını onayladı. Yaklaşık 60 bin göçmeni etkileyen bu karar, bölge mahkemesinin erteleme talebini askıya aldı.

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Orta Amerika ve Asya'dan gelen göçmenler için Geçici Koruma Statüsü'nü (TPS) sona erdirmesini onayladı. San Francisco'daki 9'uncu Temyiz Mahkemesi, yaklaşık 60 bin göçmene geçici koruma sağlayan alt mahkeme kararını durdurdu. Mahkeme yargıçları, davacıların erteleme talebini kabul eden 31 Temmuz 2025 tarihli bölge mahkemesi kararını, bir sonraki emre kadar askıya aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
