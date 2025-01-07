ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı

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ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi adına bir adım attı. Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirdi.

ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde adım attı.

7 TEMMUZ'A KADAR İZİN VERİLDİ

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'deki temel hizmetlerin devam etmesini sağlamak amacıyla yeni bir lisans yayımladı. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisans ile Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin de kapsama alındığı ticari olmayan, kişisel para hareketlerine 7 Temmuz'a kadar izin verildi.

SURİYE HALKININ DAHA GÜVENLİ VE BARIŞÇIL BİR GELECEK İNŞA ETMESİNE DESTEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesi sonrası yayımlanan lisansın, ABD'nin yaptırımlarının, temel insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetleri, kamu hizmetlerinin sağlanmasını veya insani yardımları engellemeyecek şekilde uygulanması konusundaki taahhüdünü vurguladığı aktarıldı. Esad rejiminin Suriye halkına yönelik zalimliği, terörizme destek vermesi ve bölgedeki istikrarı bozan eylemleri sonucu Suriye'nin en kapsamlı şekilde yaptırım uygulanan bir ülke olduğu belirtilen açıklamada, sağlanan yaptırım muafiyetleriyle Suriye halkının daha umutlu, güvenli ve barışçıl gelecek inşa etmelerini desteklemek amacıyla elektrik, enerji, su ve sanitasyon dahil ülke genelinde temel hizmetlerin ve yönetim işlevlerinin sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

HTŞ'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILMADI

Açıklamada, söz konusu lisans ile Esad ve çevresi, Suriye Hükümeti, Suriye Merkez Bankası ve Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik yaptırımların kaldırılmadığı aktarıldı.

"ESAD YÖNETİMİNİN SONA ERMESİ SURİYE VE HALKINA YENİDEN İNŞA İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT SUNUYOR"

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Beşşar Esad'in Rusya ve İran tarafından desteklenen acımasız ve baskıcı yönetiminin sona ermesi, Suriye ve halkına yeniden inşa için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı. Adeyemo, "Bu geçiş döneminde, Hazine Suriye'de insani yardımı ve sorumlu yönetimi desteklemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıJokerAllame:

ABD yeni bir maşa kazandı

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

laik bir ülkeyi bırakıp hangi Suriyeli şeriatl yönetilen bir ülkeye gider

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Haber YorumlarıMustafa GABBAZ:

NATO MÜCAHİDLERİ HTŞ...

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Haber YorumlarıHako Sanane:

Adamlar kaç bin km öteden ortadoğuya hüküm ediyorlar. Peygamberler zamanında kazanılan topraklar şimdi müslüman kanıyla süslendi. Yazık

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Haber YorumlarıHercai:

Yaaa bizim sakallı kravatlı maşa Coni, resmen yönünü belli etti İsrail,yani Amerika.Hadi buyrun bakalım İsrail'e komşu olacağız... Reis hani Emevi camiinde namaz kılacaktı geçen cuma... Büyük BOP projesine hoşgeldiniz....

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