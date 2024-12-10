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ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor

ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, Suriye'deki patlamalara ilişkin "Esad'a ait kimyasal silahların bulunduğu depolar imha edildi" açıklamasında bulundu. Sözcü ayrıca "Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYELİLER ESAD'I YARGILAMAK İSTİYOR"

Suriye'deki patlamalara ilişkin "Esad'a ait kimyasal silahların bulunduğu depolar imha edildi" açıklamasında bulunan Miller, "Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor" ifadelerini kullandı.

"YPG MÜTTEFİKİMİZ"

Sözcü ayrıca "PKK/YPG politikamızda bir değişiklik yok. Onlar IŞİD ile mücadeledeki önemli bir ortağımız. IŞİD'den gelebilecek her türlü tehdide karşı İsrail, Ürdün ve Irak'ı destekleyeceğiz. IŞİD'in mevcut anı istismar ederek terör saldırıları başlatmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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