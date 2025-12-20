Haberler

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'nin Palmira kentinde DEAŞ üyesinin düzenlediği ve 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşının öldüğü saldırının ardından "Şahin Gözü Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Hegseth, bunun bir savaş değil, ABD'lileri hedef alanlara yönelik "intikam ilanı" olduğunu vurguladı.

  • ABD, Suriye'nin Tedmur bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak 'Şahin Gözü Operasyonu'nu başlattı.
  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, operasyonda savaş uçakları ve saldırı helikopterleriyle Suriye'nin merkezindeki 70'ten fazla DEAŞ hedefini vurdu ve 100'den fazla hassas mühimmat kullandı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonunu desteklediğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ üyesinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu'nu (Operation Hawkeye Strike)" başlattıklarını duyurdu.

"SAVAŞ DEĞİL İNTİKAM İLANI"

Hegseth, sosyal medya platformundaki hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Suriye'nin Palmira kentinde 13 Aralık'ta bir IŞİD mensubunun ABD askerlerine yönelik saldırısına yanıt olarak Washington yönetiminin Suriye'de "Şahin Gözü Operasyonu" başlattığını bildiren Hegseth, bunun bir savaş başlangıcı değil bir "intikam ilanı" olduğunu ifade etti.

ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz." ifadelerini kullandı.

ABD ORDUSU: 70'TEN FAZLA DEAŞ HEDEFİ VURULDU

ABD ordusundan, Suriye'deki DEAŞ unsurlarına yönelik başlatılan askeri operasyon ile ilgili detaylı açıklama geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hawkeye Operasyonu'nun (Şahin Gözü Operasyonu) Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatıldığı hatırlatılarak, "CENTCOM güçleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla Suriye'nin merkezindeki birçok noktada 70'ten fazla hedefi vurdu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri de savaş uçaklarıyla operasyona destek verdi. Operasyonda, DEAŞ'ın bilinen altyapı ve silah depolarını hedef alan 100'den fazla hassas mühimmat kullanıldı" bilgisi paylaşıldı.

ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

TRUMP: SURİYE HÜKÜMETİ ÇABALARIMIZI DESTEKLİYOR

Suriye'deki DEAŞ mevzilerine son derece güçlü saldırılar gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Burası kana bulanmış, pek çok sorunu olan bir yer; ancak DEAŞ ortadan kaldırılabilirse parlak bir geleceğe sahip olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonuna destek verdiğini ifade eden Trump, " Suriye'ye yeniden gücünü kazandırmak için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti, bu çabaları tam olarak destekliyor" dedi.

"ABD'Yİ TEHDİT EDERSENİZ, DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIĞINIZ KADAR SERT BİR ŞEKİLDE VURULACAKSINIZ"

ABD'yi ve halkını hedef almayı düşünen terör unsurlarına seslenen Trump, "ABD'ye herhangi bir şekilde saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar sert bir şekilde vurulacaksınız" uyarısında bulundu.

ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

CENTCOM GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da "DAEŞ'in Suriye'deki mühimmat imkanları ve altyapısını hedef alıyoruz. Operasyon, 13 Aralık'ta Suriye'de ABD ve müttefik güçlere yönelik düzenlenen saldırının ardından gerçekleştirildi." açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesaplarından, askeri üslerden havalanan savaş jetleri ve helikopterlerin görüntülerini paylaşan CENTCOM, geniş çaplı saldırıyı gerçekleştirmek üzere savaş uçakları, taarruz helikopterleri ve diğer unsurların kullandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

