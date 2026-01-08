ABD, Somali'ye yönelik yardımları askıya aldı

Abd Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yönelik tüm yardımların askıya alındığını duyurdu.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti'ne doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan tüm ABD yardım programları durdurulmuştur. Trump yönetimi, hayat kurtarıcı yardımların israf edilmesine, çalınmasına veya başka amaçlara yönlendirilmesine karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır" ifadeleri kullandı.

Somali yönetiminin 'kabul edilemez eylemleri' nedeniyle bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, yardımların devam etmesinin, Somali'nin gerekli adımları atmasına bağlı olduğu aktarıldı.