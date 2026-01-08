Haberler

ABD, Somali'ye yönelik yardımları askıya aldı

ABD, Somali'ye yönelik yardımları askıya aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali Federal Hükümeti'ne yapılan tüm yardımların durdurulduğunu açıkladı. Yardımların askıya alınmasının nedeni ise Somali yönetiminin 'kabul edilemez eylemleri' olarak belirtildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yönelik tüm yardımların askıya alındığını duyurdu.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti'ne doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan tüm ABD yardım programları durdurulmuştur. Trump yönetimi, hayat kurtarıcı yardımların israf edilmesine, çalınmasına veya başka amaçlara yönlendirilmesine karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır" ifadeleri kullandı.

Somali yönetiminin 'kabul edilemez eylemleri' nedeniyle bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, yardımların devam etmesinin, Somali'nin gerekli adımları atmasına bağlı olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Çatışmalar şiddetlenecek! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

Komşu göçmenler için kapıyı iyice araladı! Başvuru için 3 şart var
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

Komşu göçmenler için kapıyı iyice araladı! Başvuru için 3 şart var
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti