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ABD Senatosu'nda korku dolu anlar: Senato Başkan yardımcısı aniden yığıldı

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ABD'nin Mississippi eyaleti senato başkan yardımcısı Delbert Hosemann, Senato salonunda aniden yere yığıldı. 77 yaşındaki Cumhuriyetçi politikacı, Senato kürsüsünde ayakta dururken yavaşça mikrofona doğru eğildi ve yan tarafa düştü. Meslektaşları hemen yardıma koştu ve acil servis çağrıldı. Hosemann, sosyal medyadan yaptığı açıklamada susuz kaldığını ve şu an iyi olduğunu belirtti.

Endişe verici görüntülerde, Amerika Birleşik Devletleri Mississippi eyaleti senato başkan yardımcısı Delbert Hosemann'ın Çarşamba sabahı Senato salonunda aniden yere yığıldığı an kaydedildi.

Meclis oturumunun canlı yayınında kaydedilen dramatik görüntülerde, 77 yaşındaki Cumhuriyetçi politikacının Senato kürsüsünde ayakta dururken yavaşça mikrofona doğru eğildiği ve yan tarafa düştüğü görülüyor.

Bu şok edici olay karşısında Hosemann'ın meslektaşları panik içinde bağırarak yardıma koştu ve acil servis çağırdı. Senato oturumuna hemen ara verildi ve Hosemann'a tıbbi müdahalede bulunuldu.

Kasım 2023'te ikinci dönem için yeniden seçilen Hosemann, Çarşamba gecesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Nazik sözleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Susuz kalmıştım ve şu an iyiyim. Mississippi'nin olağanüstü sağlık çalışanlarına minnettarım ve yarın işe dönmeye hazırım. Alınan ders: Sıvı tüketimine dikkat edin" dedi.

Mississippi Valisi Tate Reeves ve diğer eyalet milletvekilleri, 2008-2020 yılları arasında eyalet sekreteri olarak görev yapan Hosemann için sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Reeves Facebook'ta "Mississippi First Lady'si Elee Reeves ve ben, Başkan Yardımcısı Hosemann için dua ediyoruz!" paylaşımını yaptı.

Mississippi Senatosu'nun canlı yayın videosu daha sonra silindi, ancak düşme anının görüntüleri sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar Hosemann'ın sağlık durumunu sorguladı.

Seçilmiş yetkililerin yaşı konusundaki tartışmalar, bu ay başında 82 yaşındaki Senatör Mitch McConnell'ın Capitol Hill'de yaşadığı çoklu düşmeler sonrası tekerlekli sandalyede görüntülenmesiyle daha da alevlenmişti.

ABD Senatosu'nda korku dolu anlar: Senato Başkan yardımcısı aniden yığıldı

ABD Senatosu'nda korku dolu anlar: Senato Başkan yardımcısı aniden yığıldı

ABD Senatosu'nda korku dolu anlar: Senato Başkan yardımcısı aniden yığıldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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