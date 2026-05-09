ABD Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı UFO belgelerinden neler öğrendik?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayımlanan ve daha önce hiç görülmemiş UFO belgeleri, Dünya'dan siviller ve Ay'daki astronotlar tarafından bildirilen gözlemlere ilişkin açıklamalar içeriyor.

On yılları kapsayan belgeler, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Cuma günü gizliliği kaldırılarak çevrimiçi yayımlandı. Trump, yılın başlarında "gösterilen yoğun ilgiye dayanarak" bu belgeleri paylaşacağını söylemişti.

ABD'de son yıllarda dünya dışı yaşama yönelik kamu ilgisi yeniden arttı. Kongre 50 yıl aradan sonra 2022'de ilk kez UFO'larla ilgili oturumlar düzenledi ve ordu bu konuda daha fazla şeffaflık sözü verdi.

Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden toplam 161 dosyaya erişilebiliyor ve daha fazlasının yayımlanması planlanıyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Şubat ayında verdiği bir röportajda uzaylıların "gerçek olduğunu, ancak kendisinin görmediğini" söyleyerek bu konuya ilgiyi artırmıştı.

Obama daha sonra sözlerine açıklık getirerek, istatistiksel olarak yaşamın var olma ihtimalinin bulunduğunu ancak başkanlığı sırasında "hiçbir kanıt" görmediğini söyledi.

Trump, aynı ayın ilerleyen günlerinde Pentagon'a "uzaylı ve dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olguları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO)" ilgili dosyaları yayımlama talimatı verdi.

Cuma günü yayımlanan belgeler arasında, onlarca yıla yayılan gizliliği kaldırılmış askeri notlar, Apollo Ay görevlerine ait raporlar ve dünya dışı kökenli olabileceğinden şüphe edilen bir UFO gördüğünü iddia eden kişilerin raporları yer alıyor.

Apollo astronotları parlayan ışıklar gördüğünü anlatıyor

Belgeler, 1960'lar ve 1970'lerdeki Apollo 11, Apollo 12 ve Apollo 17 Ay iniş görevlerinde bulunan astronotların daha önce gizli tutulan konuşma kayıtlarını içeriyor.

Apollo 11 görevinden tanınmış astronot Buzz Aldrin, Cuma günü yayımlanan 1969 tarihli bir röportajında Ay'a yaptığı yolculuk sırasında açıklanamayan bazı olaylar gördüğünü söylüyor.

"İhtiyatla lazer olduğunu düşündüğümüz görünürde parlak bir ışık kaynağı gözlemledim" diyor.

Kayıtlar, 1969'da Ay'da yürüyen Apollo 12 astronotu Alan Bean'in görev sırasında uzayda "süzülen parçacıklar ve ışık parlamaları" gördüğünü söylediğini gösteriyor.

Bu parçacıkların "Ay'dan kaçıyormuş gibi" göründüğünü ifade ediyor.

1972'deki Apollo 17 görevindeki iki astronot da görev sırasında yanıp sönen ışıklar gördüklerini bildirdi. Astronot Jack Schmitt, "Adeta Kurtuluş Günü gibi!" dedi. Işıkların buz parçalarından yansıması olabileceği de belirtiliyor.

Yayımlanan diğer bir belgede, 1965'teki Gemini 7 uzay uçuşuna ait bir ses kaydında astronot Frank Borman ile yer kontrolü arasındaki konuşma yer alıyor.

Borman, NASA görev kontrolüne tanımlanamayan bir nesne gördüğünü bildirerek geminin sol tarafında "bir hedef" ve "trilyonlarca küçük parçacık" gördüğünü anlatıyor.

Işıktan çıkıp süzülen nesneler

Belgelerde yayımlanan onlarca yıllık raporlar arasında tanımlanamayan hava olguları (UAP) görüldüğüne dair çok sayıda bireysel iddia bulunuyor.

Bir dosyada, 1957'de FBI'a ifade veren bir adamın yerden yükselen büyük, dairesel bir araç gördüğünü söylediği yer alıyor.

Ayrıca ABD vatandaşlarının parlak bir ışıktan ortaya çıkan metalik, havada asılı nesneler gördüklerini bildirdikleri Eylül ve Ekim 2023 tarihli röportajlar da var.

Irak, Suriye ve BAE'de askeri gözlemler

Belgeler ayrıca 2022 tarihli, ABD ordusu tarafından Ortadoğu'da çekilmiş video görüntülerini de içeriyor.

Irak, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden görüntüler, Pentagon'un internet sitesinde "çözülememiş tanımlanamayan anormal olgular" olarak tanımlanıyor.

2022'de Ortadoğu'da açıklanmayan bir yerde çekilen bir videoda, soldan sağa hızla ilerleyen oval şekilli bir nesne görülüyor ve buna eşlik eden raporda bunun "muhtemelen bir füze" olabileceği belirtiliyor.

Belgelerin yayımlanması nasıl yorumlandı?

Tennessee'den Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Tim Burchett, UFO gözlemleri konusunda devletin daha şeffaf davranması gerektiğini savunuyor.

X'te yaptığı paylaşımda Pentagon'un belgeleri yayımlamasını memnuniyetle karşılayarak bunu "harika bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Florida'dan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna da bu konuda şeffaflığı savunuyor. Bir açıklamasında bu adımı "doğru yönde atılmış büyük bir ilk adım" olarak değerlendirdi.

Ancak Trump ile yolları ayrılan eski Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, belgelerin yayımlanmasının Amerikalıların karşı karşıya olduğu hayat pahalılığı ve İran'daki savaş gibi daha acil konulardan dikkatleri uzaklaştırdığını söyledi.

Greene, X'te yaptığı paylaşımda "Bu 'parlak cisme bakın' propagandasından bıktım" dedi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.