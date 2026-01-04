Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Venezuela'da şartları ABD belirleyecek

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Venezuela'da şartları ABD belirleyecek
Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'daki saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'nın yönetim şartlarını belirleyeceğini ve bu sürecin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yönlendirileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'da 'şartları ABD'nin belirleyeceğini' bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırıları değerlendirdi. Hegseth, ABD'nin Venezuela'yı yönetmesinin ne anlama geldiği sorusuna, "Şartları bizim belirlediğimiz anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump şartları belirliyor ve nihayetinde bunun nasıl uygulanacağına da o karar verecek" yanıtını verdi. Bu kararın, ABD'ye yönelik uyuşturucu akışını durduracağını savunan Hegseth, 'ABD'den alındığını' öne sürdüğü petrolün de geri verilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Bu saldırıların diğer ülkelere nasıl bir mesaj verdiği de sorulan Hegseth, Trump'ın 'eylem odaklı bir başkan' olduğunu söyledi. Hegseth açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıların ve Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ABD'nin, Irak işgalinin 'tam tersi' olduğunu öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
