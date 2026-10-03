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ABD Sahil Güvenliği, Küba'ya yasa dışı yakıt taşıdığı öne sürülen 2 gemiyi durdurdu

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ABD Sahil Güvenliği, Küba'ya yasa dışı yakıt taşıdığı öne sürülen 2 gemiyi durdurdu
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ABD Sahil Güvenliği, Küba'ya yönelik yakıt ablukası kapsamında ülkeye yasa dışı yakıt taşıdığı öne sürülen 2 gemiyi durdurduğunu bildirdi. 5 Eylül'de 91 metrelik Grace adlı konteyner gemisine, konum vericilerini kapatması nedeniyle Karayip'te müdahale edildiği belirtildi.

ABD Sahil Güvenliği, Küba'ya yönelik yakıt ablukası uygulaması kapsamında ülkeye yasa dışı yakıt taşıdığını öne sürdüğü 2 gemiyi durdurduğunu bildirdi.

ABD Sahil Güvenliği, Amerikan basınına Küba'ya yönelik yakıt ablukasına ilişkin açıklama yaptı. 5 Eylül'de, 91 metrelik 'Grace' adlı konteyner gemisine, tespit edilmekten kaçınmak için konum vericilerini kapatması üzerine şüphelenilerek müdahalede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, müdahalenin, Küba ile Meksika arasındaki Karayip Denizi'nde yapıldığı belirtildi. Açıklamada, bu yaz başında yine Küba'ya yakıt taşıyan 'Jaira Provider' adlı daha küçük bir geminin durdurulduğu da aktarıldı. İstihbarat verilerine dayanılarak gemilerdeki yakıtın Küba'ya gittiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, gemilerin son uğradığı yerin ise Panama'daki Colon Limanı olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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