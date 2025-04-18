Pentagon: Suriye'deki asker sayısını 1000'in altına düşüreceğiz

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda 1000'in altına düşürüleceği bildirildi.

Suriye'den çekilmeye hazırlanan ABD Ordusu'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda 1000'in altına düşürülmesi planlanıyor.

Yazılı açıklamada, DEAŞ'ın mağlup edilmesine değinilirken, Uluslararası Koalisyon tarafından DEAŞ'a karşı son 1 yılda yürütülen hava operasyonlarına da vurgu yapıldı.

ABD ASKERLERİ BAZI NOKTALARDAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.

Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

21 NOKTADA VARLIK GÖSTERİYOR

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.

ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.