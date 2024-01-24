ABD ordusunun ilk kadın tabur komutanı iki astsubaya cinsel tacizde bulunduğu için görevden alındı

Kadın Albay Meghann Sullivan, Washington eyaletindeki Joint Base Lewis-McChord'da bulunan 5. Mühendis Taburu, 5. Güvenlik Kuvveti Yardım Taburu'nun komutanlığından, bir dizi cinsel saldırı ve cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevden alındı.

Sullivan'ın komutadan alınması Ekim 2021'de gerçekleşti, ancak bu olay şimdiye kadar rapor edilmedi. Military.com'un yaptığı araştırmaya göre, 5. Güvenlik Kuvveti Yardım Taburunda sorunlu liderlik ve performans sorunlarına dair yapılan soruşturmanın bir parçasıydı.

Sullivan, hala ordu bünyesindefarklı bir birimde görev yapıyor. Hakkında soruşturma açılan Sullivan mahkemeye çıkmadı. Cinsel saldırı ve taciz iddialarına göre, en az iki erkek astsubayına saldırdığı ve birkaç diğerine tacizde bulunduğu belirtiliyor.

Erkek mağdurlar, Savunma Bakanlığı'nın 2022 verilerine göre askeri cinsel saldırı vakalarının %10'unu oluşturuyor. Sullivan, 5. Güvenlik Kuvveti Yardım tabur komutanlığını yapmış ilk kadındı.