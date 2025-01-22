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ABD Ordusu, Trump'ın acil durum ilan ettiği Meksika sınırı için harekete geçti

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırında acil durum ilan ettikten sonra, ABD ordusunun varlığının arttırılması için talimat verildiği bildirildi.

ABD Başkanı görevinin ilk gününde ABD-Meksika sınırında acil durum ilan etmişti. Meksika sınırında ABD askeri varlığının arttırılması talimatı verildi.

BİNLERCE EK ABD ASKERİ BÖLGEYE GİDİYOR

Konudan bilgisi olan bir yetkilinin CNN'e verdiği bilgiye göre, ülkenin güney sınırına destek için binlerce ek ABD askerinin gönderilmesi emri verildi.

Bu haftadan itibaren güney sınırına gönderilecek ek aktif görev birliklerinin sayısı hakkında sadece "binlerce" ifadesi kullanılırken, bu birliklerin ABD sınır devriyelerinin operasyonlarını sürdürmeye yardımcı olacakları, komuta ve kontrol merkezlerinde akış ve istihbarat alanında destek sağlayacakları kaydedildi.

Yetkililer, bu ilk dalganın ardından önümüzdeki haftalarda ve aylarda sınıra daha fazla aktif ABD askerinin gönderilmesinin beklendiği tahminini paylaştı.

İç Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına göre, son zamanlarda güney sınırını yasadışı olarak geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 1100-1300 civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD ASKERİ, SINIR DEVRİYELERİNE LOJİSTİK DESTEK VERİYOR

ABD'de "Posse comitatus" olarak bilinen ve bir asırdan daha eskiye dayanan bir yasa uyarınca aktif görevdeki ABD askerlerinin, özel izin çıkarılmadıkça, ülke içinde kolluk kuvvetlerinin rolünü üstlenerek düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı, tutuklama veya operasyon yapma yetkisi bulunmuyor.

Hali hazırda Texas'ın El Paso sınırında ABD Kuzey Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 2 bin 200 aktif asker ek lojistik destek için sahada yer alıyor.

Ortak Görev Gücü misyonu çerçevesinde bölgede bulunan bu askerler ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları'na (ICE) çoğunlukla veri girişi, tespit, izleme ve araç bakımı gibi lojistik ve bürokratik görevlerde yardımcı oluyor.

Ayrıca, sınırda Texas eyaleti Ulusal Muhafızları'na bağlı, "Yalnız Yıldız operasyonu" adı altında sınırda yaklaşık 4 bin 500 kişilik Ulusal Muhafız birliği de görev yapıyor.

ABD Ordusu, Trump'ın acil durum ilan ettiği Meksika sınırı için harekete geçti
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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