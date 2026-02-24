ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi

ABD ordusunun Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik operasyonları gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yeni saldırı açıklaması geldi.

SOUTHCOM, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini duyurdu.

"3 ERKEK NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Elde edilen istihbaratın "terör örgütü" olarak belirlenen gruplara ait teknenin Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmemiştir" denildi.

ÖLÜ SAYISI 151'E ULAŞTI

Bu son vuruşla birlikte ABD'nin aynı kapsamda Pasifik ve Karayipler'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 151'e ulaştı. Washington yönetimi bu misyonu Trump yönetimi döneminde Latin Amerika'dan ABD'ye yönelik uyuşturucu akışını engelleme girişimi olarak tanımlıyor.

OPERASYONLARA BÜYÜK TEPKİ VAR

Ancak bu operasyonlar uluslararası hukuk ve insan hakları uzmanları tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor. Daha önceki saldırılarda teknelerdeki sivillerin hedef alındığına yönelik görüntüler ve raporlar tartışma yarattı; eleştiriler operasyonların yargısız infazlara yol açabileceği yönünde yoğunlaşıyor.