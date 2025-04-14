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ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu

ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu
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ABD Başkanı Donald Trump verdiği talimat doğrultusunda ABD ordusunun Somali'yi vurduğunu duyurdu. Trump, Somali halkına "Husilerin bölgeye yerleşmesine izin vermemeliler" diyerek çağrı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı bir mesajda kendisinin talimatıyla ABD ordusunun Somali'yi vurduğunu duyurdu. Teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirten Trump, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.

"ABD ASKERLERİNİ GÖREVLENDİRDİM"

Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.

"HUSİLERİN YERLEŞMESİNE İZİN VERMEMELİLER"

Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteklerinin süreceğini belirten Trump, "Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler" dedi.

SANA'YI DA VURDULAR

ABD ordusu, Somali saldırıları öncesinde Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenledi. Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesine düzenlendiği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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