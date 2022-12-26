ABD 'ölümcül kar fırtınası'na teslim! Can kayıpları her geçen saat artıyor

ABD'de "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınasında ölü sayısı 26'dan 41'e yükseldi. Dondurucu kar fırtınası nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş ise iptal edildi.

Kısa bir süre önce ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınasında can kayıpları artıyor. İlk olarak 26 kişi olarak açıklanan vefat sayısının son olarak 41'e yükseldiği belirtildi.

ELEKTRİKSİZ KALDILAR

Yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi. Bazı eyaletlerde elektrik şebekesi operatörleri ise kapasite sorunu nedeniyle kullanıcılardan tasarruflu olmaları için çağrıda bulundu. Ülkede milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektrikten yoksun kalarak evlerine hapis oldu.

UÇUŞLAR İPTAL

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi. Uçuş takip sitesi FlightAware, 25 Aralık Pazar günü ABD'de iç ve dış hatlarda 1645 uçuşun iptal edildiğini, 3869 uçuşta da gecikme yaşandığını bildirdi. Ulusal Hava Servisi de pazar sabahı itibarıyla Buffalo Niagara Uluslararası Havalimanı'nda kar kalınlığının 109 santimetreye ulaştığını aktardı.

Yetkililer, ayrıca Büyük Göller'in yakınında atmosferik basıncın aniden düşmesiyle oluşan ve "bomba siklonu" şeklinde adlandırılan kuvvetli bir kasırganın meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınasına neden olduğu aktarıldı.